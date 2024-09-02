Премьер-министр Нидерландов объявил о пакете помощи Украине на более 200 млн евро

Нидерланды выделят Украине пакет помощи на 200 млн евро, для защиты и ремонта энергетической инфраструктуры. Об этом написал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на своей странице в сети Х, передает УНН.

Детали

Схооф отметил, что во время совместного с президентом Украины визита в Запорожье он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и взаимодействие со стороны Нидерландов.

В Запорожье премьер Нидерландов посетил подземную школу и присутствовал на торжественной линейке по случаю начала учебного года в Запорожье.

Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро. Пакет направлен, главным образом, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи - подчеркнул он.

Схооф добавил, что прекращение нападений россии на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.

Мой первый визит в Украину в качестве премьер-министра Нидерландов подтвердил мое убеждение в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем - добавил он.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время тематического урока в одном из учебных заведений Запорожья отметил, что отношения между Нидерландами и Украиной будут вечными.

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