Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных
Киев • УНН
Президент Украины и премьер-министр Нидерландов провели встречу с ветеранами российско-украинской войны в Запорожье. Обсудили производство дронов, обмен пленных, разминирование и восстановление энергетических объектов.
В Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф встретились с ветеранами российско-украинской войны: воинами Вооруженных Сил, Территориальной обороны, Национальной гвардии. Они воевали на разных направлениях и защищали Украину и с 2014-го, и с 2022 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
«Я хотел бы вас поблагодарить за все, что вы сделали для Украины. И за то, что не забываете тех, кто отдал свою жизнь из-за врага. Очень важно их всех помнить. Пока помним - они живы, и они точно навсегда в нашей истории. Но этого мало, если нет победы. Потому что вся эта память просто уйдет. Очень важно, чтобы мы до конца отстояли и эту память, и свою землю», - сказал Глава государства.
Премьер-министр Нидерландов выразил поддержку защитникам Украины.
«Мы гордимся тем, что вы сделали, вашей храбростью. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете сохранять такой дух. Я желаю Украине свободы, и это является залогом свободы Европы», - отметил Дик Схооф.
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Во время встречи обсудили, в частности, производство дронов и обеспечение запчастями к ним, обмен пленных и возможность помощи со стороны Нидерландов, разминирование территорий и предоставление качественного оборудования, а также восстановление энергетических объектов.