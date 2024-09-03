Эффективное реагирование: Украина и ООН продолжат борьбу с похищением детей
Киев • УНН
Подписано соглашение о продолжении сотрудничества по плану «Дети и вооруженные конфликты» между Украиной и ООН. План предусматривает системную борьбу с принудительным переселением, похищением и использованием детей в военных действиях.
Подписано соглашение о продолжении сотрудничества по плану «Дети и вооруженные конфликты» между правительством Украины и Национальной рабочей группой ООН. Предусматривается взаимодействие для обеспечения реагирования на инциденты принудительного похищения детей, их использованием в военных действиях.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
Детали
Украинское правительство и ООН подписали соглашение о продолжении сотрудничества в рамках Совместного превентивного плана «Дети и вооруженные конфликты».
Совместный превентивный план инициировали в прошлом году с целью системной борьбы с принудительным переселением, похищением и использованием детей в военных действиях. Он предусматривает тесное взаимодействие с международными партнерами и организациями для обеспечения эффективного мониторинга и реагирования на такие инциденты.
В подписании приняли участие:
Советник - уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук;
Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале;
Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.
Каждый шаг в рамках плана, разработанного совместно с Организацией Объединенных Наций, является жизненно важным для защиты наших детей. Мы не имеем права останавливаться, пока каждый ребенок не будет в безопасности
Напомним,
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