Помощь переселенцам и бесплатное питание школьников: Зеленская поговорила с исполнительным директором продпрограммы ООН

Первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоразговор с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн, передает УНН со ссылкой на ОП.

Супруга Президента поблагодарила за помощь Украине со стороны организации, а также за личную поддержку Синди Маккейн, которая, по словам первой леди, является такой же последовательной, как и со стороны ее покойного мужа, сенатора Джона Маккейна.

"Это важно, ведь в Украине 14,6 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Также важно, что еда, которую вы распределяете среди внутренне перемещенных украинцев, произведена именно в Украине. То есть вы не только помогаете тем, кто нуждается в этом больше всего, - ваша организация еще и поддерживает украинских производителей", - отметила Елена Зеленская.

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Она также отметила помощь, направленную на обеспечение школьников едой. В течение прошлого учебного года Всемирная продовольственная программа ООН обеспечила питанием 90 тысяч учеников из 13 областей нашей страны. В этом году программа ВПП будет расширяться. В этом учебном году планируют компенсировать стоимость школьных обедов для 160 тысяч учеников начальных классов. Кроме того, правительство ввело единый механизм централизованного привлечения помощи на питание в школах.

"Это неоценимая поддержка громад и украинских семей, чьи бюджеты стали ограниченными из-за войны. Для нас важно обеспечить равные возможности в получении сбалансированной пищи как в больших городах, так и в самых маленьких селах", - резюмировала первая леди.

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