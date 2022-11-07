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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 8832 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 25325 перегляди

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Перший проєкт UNITED24: в Ірпені відбудують стадіон “Чемпіон”

Перший проєкт UNITED24: в Ірпені відбудують стадіон “Чемпіон”

Київ • УНН

 • 320368 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший проєкт фонду UNITED24, який займається збором коштів на відбудову України, стане відновлення стадіону “Чемпіон” в Ірпені.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Збір коштів для відновлення арени розпочав легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Це буде перший проєкт UNITED24 за напрямом «Відновлення України».

Італійський футбольний клуб “Мілан”, у складі якого Андрій Шевченко став володарем “Золотого м'яча”, вже пообіцяв 150 тисяч євро на відбудову стадіону.

Загалом, щоб відбудувати трибуни, відновити поле, зробити освітлення арени, необхідно 600 000 євро. Для їх збору Шевченко планує залучити світову та українську футбольні спільноти.

Довідка

United24 (укр. Об'єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.

Українські Національні Новини

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