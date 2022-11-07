Перший проєкт UNITED24: в Ірпені відбудують стадіон “Чемпіон”

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Збір коштів для відновлення арени розпочав легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Це буде перший проєкт UNITED24 за напрямом «Відновлення України».

Італійський футбольний клуб “Мілан”, у складі якого Андрій Шевченко став володарем “Золотого м'яча”, вже пообіцяв 150 тисяч євро на відбудову стадіону.

Загалом, щоб відбудувати трибуни, відновити поле, зробити освітлення арени, необхідно 600 000 євро. Для їх збору Шевченко планує залучити світову та українську футбольні спільноти.

Довідка

United24 (укр. Об'єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.