Первый проект UNITED24: в Ирпене отстроят стадион "Чемпион"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый проект фонда UNITED24, занимающийся сбором средств на восстановление Украины, станет восстановление стадиона “Чемпион” в Ирпене.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Сбор средств для возобновления арены начал легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко.
Это будет первый проект UNITED24 по направлению “Восстановление Украины”.
Итальянский футбольный клуб “Милан”, в составе которого Андрей Шевченко стал обладателем “Золотого мяча”, уже пообещал 150 тысяч евро на восстановление стадиона.
В общем, чтоб отстроить трибуны, вернуть поле, сделать освещение арены, нужно 600 000 евро. Для их сбора Шевченко планирует привлечь мировое и украинское футбольные сообщества.
Справка
United24 (укр. Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.