Перший етап всеукраїнських контрдиверсійних навчань пройшов на Харківщині
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні вранці на Харківщині завершилася перша активна фаза всеукраїнських контрдиверсійних навчань. Співробітники СБУ і бійці Нацгвардії України "відбивали" атаку терористів. Про це проінформував начальник прес-центру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, повідомляє УНН.
За сценарієм тренувань, навчальна диверсійно-терористична група здійснила збройний напад на військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників Національної поліції, які несуть службу на блокпосту на в'їзді в м. Харків з боку Чугуєва, і захопила блокпост.
За рішенням керівника контрдиверсійної операції начальника Управління СБ України в Харківській області полковника Едуарда Кріцина, до місця диверсійної атаки на вертольоті терміново перекинуто підрозділ Національної Гвардії України.
Вертоліт здійснював посадку безпосередньо на проїжджу частину траси "Харків-Чугуїв", для чого на кілька хвилин перекривався рух автотранспорту по цій магістралі.
За підтримки бронетехніки операція з нейтралізації умовних диверсантів проведена успішно.