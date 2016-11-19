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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Перший етап всеукраїнських контрдиверсійних навчань пройшов на Харківщині

Перший етап всеукраїнських контрдиверсійних навчань пройшов на Харківщині

Київ • УНН

 • 13528 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні вранці на Харківщині завершилася перша активна фаза всеукраїнських контрдиверсійних навчань. Співробітники СБУ і бійці Нацгвардії України "відбивали" атаку терористів. Про це проінформував начальник прес-центру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, повідомляє УНН.

За сценарієм тренувань, навчальна диверсійно-терористична група здійснила збройний напад на військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників Національної поліції, які несуть службу на блокпосту на в'їзді в м. Харків з боку Чугуєва, і захопила блокпост.

За рішенням керівника контрдиверсійної операції начальника Управління СБ України в Харківській області полковника Едуарда Кріцина, до місця диверсійної атаки на вертольоті терміново перекинуто підрозділ Національної Гвардії України.

Вертоліт здійснював посадку безпосередньо на проїжджу частину траси "Харків-Чугуїв", для чого на кілька хвилин перекривався рух автотранспорту по цій магістралі.

За підтримки бронетехніки операція з нейтралізації умовних диверсантів проведена успішно.

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