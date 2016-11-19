Первый этап всеукраинских контрдиверсионных учений прошел на Харьковщине
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня утром в Харьковской области завершилась первая активная фаза всеукраинских контрдиверсионных учений. Сотрудники СБУ и бойцы Нацгвардии Украины "отражали" атаку террористов. Об этом проинформировал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сообщает УНН.
По сценарию тренировок, учебная диверсионно-террористическая группа осуществила вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников Национальной полиции, которые несут службу на блокпосту на въезде в г. Харьков со стороны Чугуева, и захватила блокпост.
По решению руководителя контрдиверсионные операции начальника Управления СБ Украины в Харьковской области полковника Эдуарда Крицына, к месту диверсионной атаки на вертолете срочно переброшены подразделение Национальной Гвардии Украины.
Вертолет совершал посадку непосредственно на проезжую часть трассы "Харьков-Чугуев", для чего на несколько минут перекрывалось движение автотранспорта по этой магистрали.
При поддержке бронетехники операция по нейтрализации условных диверсантов проведена успешно.