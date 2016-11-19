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15 марта, 19:03 • 108402 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147867 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126339 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119666 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106453 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102241 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96187 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Первый этап всеукраинских контрдиверсионных учений прошел на Харьковщине

Первый этап всеукраинских контрдиверсионных учений прошел на Харьковщине

Киев • УНН

 • 13520 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня утром в Харьковской области завершилась первая активная фаза всеукраинских контрдиверсионных учений. Сотрудники СБУ и бойцы Нацгвардии Украины "отражали" атаку террористов. Об этом проинформировал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сообщает УНН.

По сценарию тренировок, учебная диверсионно-террористическая группа осуществила вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников Национальной полиции, которые несут службу на блокпосту на въезде в г. Харьков со стороны Чугуева, и захватила блокпост.

По решению руководителя контрдиверсионные операции начальника Управления СБ Украины в Харьковской области полковника Эдуарда Крицына, к месту диверсионной атаки на вертолете срочно переброшены подразделение Национальной Гвардии Украины.

Вертолет совершал посадку непосредственно на проезжую часть трассы "Харьков-Чугуев", для чего на несколько минут перекрывалось движение автотранспорта по этой магистрали.

При поддержке бронетехники операция по нейтрализации условных диверсантов проведена успешно.

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