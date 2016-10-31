Перші результативні справи від НАБУ щодо задекларованих статків треба очікувати в кінці 2017 року - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Перші позитивні корупційні справи від НАБУ слід очікувати в кінці 2017 року. Про це в ефірі "5 каналу" заявив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, передає УНН.
"Процес буде дуже складний. Тому очікувати, що вже завтра будуть якісь судові процеси чи будуть якісь продуктивні розслідування, я би не радив. Чому? Ми бачимо, наскільки фактично складно корупційні справи розслідуються навіть у розвинутих суспільствах", - зазначив він.
Я.Юрчишин зауважив, що, на його думку, "перші результативні справи варто очікувати десь під кінець 2017 року".
Нагадаємо, перевірка декларацій на предмет незаконного збагачення і внесення до них завідомо недостовірних даних є обов’язком Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”).
Так, Національне антикорупційне бюро долучатиметься до перевірки відомостей в окремих випадках. А саме:
— за зверненням самого НАЗК;
— у відповідь на публікації в ЗМІ із висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних;
— у разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про незаконне збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних фігурантами проваджень, які розслідують детективи НАБУ.
Факти, виявлені в ході таких перевірок із боку НАБУ, що свідчитимуть про незаконне збагачення осіб, які не є підслідними Бюро, є підставою для порушення кримінального провадження з боку інших правоохоронних органів.
Також у НАБУ зазначили, що проведення суцільних перевірок даних, що містять електронні декларації покладене на НАЗК. Зі свого боку НАБУ готове надати методологічну допомогу НАЗК у роботі з поданими деклараціями.