Первые результативные дела от НАБУ относительно задекларированных средств надо ожидать в конце 2017 года - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Первые положительные коррупционные дела от НАБУ следует ожидать в конце 2017 года. Об этом в эфире "5 канала" заявил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, передает УНН.
"Процесс будет очень сложным. Поэтому ожидать, что уже завтра будут какие-то судебные процессы будут какие-то продуктивные расследования, я бы не советовал. Почему? Мы видим, насколько фактически сложно коррупционные дела расследуются даже в развитых обществах", - отметил он.
Я.Юрчишин отметил, что, по его мнению, "первые результативные дела следует ожидать где-то к концу 2017 года".
Напомним, проверка деклараций на предмет незаконного обогащения и внесения в них заведомо недостоверных данных является обязанностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (согласно Закону Украины "О предупреждении коррупции").
Так, Национальное антикоррупционное бюро будет приобщаться к проверке сведений в отдельных случаях. А именно:
— по обращению самого НАПК;
— в ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или представлении ими заведомо недостоверных данных;
— в случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесении заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.
Факты, выявленные в ходе таких проверок со стороны НАБУ, будут свидетельствовать о незаконном обогащении лиц, которые не являются подследственными Бюро, являются основанием для возбуждения уголовного производства со стороны других правоохранительных органов.
Также в НАБУ отметили, что проведение сплошных проверок данных, которые содержат электронные декларации возложено на НАПК. Со своей стороны НАБУ готово оказать методологическую помощь НАПК в работе с поданными декларациями.