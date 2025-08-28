Перші "оборонні облігації" Європи викликали ажіотаж: замовлень на понад 2,7 мільярда євро

$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 16393 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 28299 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 54305 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 84479 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 81215 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 106026 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 77747 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80361 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 221399 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91431 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 65234 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 32409 перегляди
Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей08:11 • 11717 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 39726 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 77174 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 136997 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 139462 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 221399 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 198685 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 201136 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 91920 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 123595 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 125558 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 120526 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 152774 перегляди
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Перші "оборонні облігації" Європи викликали ажіотаж: замовлень на понад 2,7 мільярда євро

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Французький банк BPCE SA вперше випустив спеціальні облігації для фінансування оборонної промисловості. Попит інвесторів на ці папери перевищив 2,7 мільярда євро, що свідчить про значні зміни в інвестиційному підході ЄС.

Перші "оборонні облігації" Європи викликали ажіотаж: замовлень на понад 2,7 мільярда євро

У Європі вперше продали спеціальні облігації, гроші з яких підуть на розвиток оборонної промисловості. Французький банк BPCE SA виставив на ринок папери на 750 мільйонів євро, але попит інвесторів перевищив 2,7 мільярда. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За задумом, ці облігації працюють не на екопроєкти, а на оборонні підприємства. 

Зобов’язання щодо використання надходжень відображає гігантське завдання, яке стоїть перед Європою

– пояснила Морін Шуллер, керівник відділу стратегії фінансового сектору ING Groep NV.

Аналітики кажуть, що це свідчить про кардинальні зміни в ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше багато фондів взагалі уникали оборонних компаній, а зараз навіть інвестори зі "сталим" підходом розглядають можливість вкладати гроші.

Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше подібних угод, і банки втручатимуться, щоб підтримати фінансування оборонних амбіцій Європи

– додала Шуллер.

Високий інтерес до нових паперів підтверджує і ринок: попит був настільки значний, що умови для покупців навіть трохи погіршилися – спред за облігаціями знизився з початкових очікувань у 105–110 базисних пунктів до 85.

Європейські країни зараз активно збільшують оборонні витрати – у червні члени НАТО домовилися підняти їх до 5% ВВП. На цьому фоні акції оборонних компаній стрімко ростуть і входять у п’ятірку лідерів на біржі Euro Stoxx 600.

Французький банк наголошує, що створив нову модель – "Європейську етикетку оборонних облігацій", яку погоджено з біржею Euronext та іншими учасниками ринку. За правилами, банк щороку має публікувати звіт про використання коштів, перевірений незалежними експертами.

Це означає, що BPCE має безперешкодний шанс фінансувати оборону без жодної критики. Якщо ви її купили, вам не варто турбуватися про фінансування оборони з її допомогою

– зазначив Люк Хікмор, менеджер облігацій в Aberdeen.

Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26.08.25, 11:06 • 178164 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
НАТО
Європейський Союз
Україна