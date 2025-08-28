Перші "оборонні облігації" Європи викликали ажіотаж: замовлень на понад 2,7 мільярда євро

У Європі вперше продали спеціальні облігації, гроші з яких підуть на розвиток оборонної промисловості. Французький банк BPCE SA виставив на ринок папери на 750 мільйонів євро, але попит інвесторів перевищив 2,7 мільярда. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За задумом, ці облігації працюють не на екопроєкти, а на оборонні підприємства.

Зобов’язання щодо використання надходжень відображає гігантське завдання, яке стоїть перед Європою – пояснила Морін Шуллер, керівник відділу стратегії фінансового сектору ING Groep NV.

Аналітики кажуть, що це свідчить про кардинальні зміни в ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше багато фондів взагалі уникали оборонних компаній, а зараз навіть інвестори зі "сталим" підходом розглядають можливість вкладати гроші.

Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше подібних угод, і банки втручатимуться, щоб підтримати фінансування оборонних амбіцій Європи – додала Шуллер.

Високий інтерес до нових паперів підтверджує і ринок: попит був настільки значний, що умови для покупців навіть трохи погіршилися – спред за облігаціями знизився з початкових очікувань у 105–110 базисних пунктів до 85.

Європейські країни зараз активно збільшують оборонні витрати – у червні члени НАТО домовилися підняти їх до 5% ВВП. На цьому фоні акції оборонних компаній стрімко ростуть і входять у п’ятірку лідерів на біржі Euro Stoxx 600.

Французький банк наголошує, що створив нову модель – "Європейську етикетку оборонних облігацій", яку погоджено з біржею Euronext та іншими учасниками ринку. За правилами, банк щороку має публікувати звіт про використання коштів, перевірений незалежними експертами.

Це означає, що BPCE має безперешкодний шанс фінансувати оборону без жодної критики. Якщо ви її купили, вам не варто турбуватися про фінансування оборони з її допомогою – зазначив Люк Хікмор, менеджер облігацій в Aberdeen.

