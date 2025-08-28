$41.320.08
13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
Первые "оборонные облигации" Европы вызвали ажиотаж: заказов на более чем 2,7 миллиарда евро

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Французский банк BPCE SA впервые выпустил специальные облигации для финансирования оборонной промышленности. Спрос инвесторов на эти бумаги превысил 2,7 миллиарда евро, что свидетельствует о значительных изменениях в инвестиционном подходе ЕС.

Первые "оборонные облигации" Европы вызвали ажиотаж: заказов на более чем 2,7 миллиарда евро

В Европе впервые продали специальные облигации, деньги с которых пойдут на развитие оборонной промышленности. Французский банк BPCE SA выставил на рынок бумаги на 750 миллионов евро, но спрос инвесторов превысил 2,7 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По замыслу, эти облигации работают не на экопроекты, а на оборонные предприятия. 

Обязательства по использованию поступлений отражают гигантскую задачу, стоящую перед Европой

– объяснила Морин Шуллер, руководитель отдела стратегии финансового сектора ING Groep NV.

Аналитики говорят, что это свидетельствует о кардинальных изменениях в ЕС после начала полномасштабной войны России против Украины. Ранее многие фонды вообще избегали оборонных компаний, а сейчас даже инвесторы со "стабильным" подходом рассматривают возможность вкладывать деньги.

Я думаю, что в будущем мы увидим больше подобных сделок, и банки будут вмешиваться, чтобы поддержать финансирование оборонных амбиций Европы

– добавила Шуллер.

Высокий интерес к новым бумагам подтверждает и рынок: спрос был настолько значителен, что условия для покупателей даже немного ухудшились – спред по облигациям снизился с начальных ожиданий в 105–110 базисных пунктов до 85.

Европейские страны сейчас активно увеличивают оборонные расходы – в июне члены НАТО договорились поднять их до 5% ВВП. На этом фоне акции оборонных компаний стремительно растут и входят в пятерку лидеров на бирже Euro Stoxx 600.

Французский банк подчеркивает, что создал новую модель – "Европейскую этикетку оборонных облигаций", которая согласована с биржей Euronext и другими участниками рынка. По правилам, банк ежегодно должен публиковать отчет об использовании средств, проверенный независимыми экспертами.

Это означает, что BPCE имеет беспрепятственный шанс финансировать оборону без всякой критики. Если вы ее купили, вам не стоит беспокоиться о финансировании обороны с ее помощью

– отметил Люк Хикмор, менеджер облигаций в Aberdeen.

26.08.2025, 11:06

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
НАТО
Европейский Союз
Украина