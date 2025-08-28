Первые "оборонные облигации" Европы вызвали ажиотаж: заказов на более чем 2,7 миллиарда евро

В Европе впервые продали специальные облигации, деньги с которых пойдут на развитие оборонной промышленности. Французский банк BPCE SA выставил на рынок бумаги на 750 миллионов евро, но спрос инвесторов превысил 2,7 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По замыслу, эти облигации работают не на экопроекты, а на оборонные предприятия.

Обязательства по использованию поступлений отражают гигантскую задачу, стоящую перед Европой – объяснила Морин Шуллер, руководитель отдела стратегии финансового сектора ING Groep NV.

Аналитики говорят, что это свидетельствует о кардинальных изменениях в ЕС после начала полномасштабной войны России против Украины. Ранее многие фонды вообще избегали оборонных компаний, а сейчас даже инвесторы со "стабильным" подходом рассматривают возможность вкладывать деньги.

Я думаю, что в будущем мы увидим больше подобных сделок, и банки будут вмешиваться, чтобы поддержать финансирование оборонных амбиций Европы – добавила Шуллер.

Высокий интерес к новым бумагам подтверждает и рынок: спрос был настолько значителен, что условия для покупателей даже немного ухудшились – спред по облигациям снизился с начальных ожиданий в 105–110 базисных пунктов до 85.

Европейские страны сейчас активно увеличивают оборонные расходы – в июне члены НАТО договорились поднять их до 5% ВВП. На этом фоне акции оборонных компаний стремительно растут и входят в пятерку лидеров на бирже Euro Stoxx 600.

Французский банк подчеркивает, что создал новую модель – "Европейскую этикетку оборонных облигаций", которая согласована с биржей Euronext и другими участниками рынка. По правилам, банк ежегодно должен публиковать отчет об использовании средств, проверенный независимыми экспертами.

Это означает, что BPCE имеет беспрепятственный шанс финансировать оборону без всякой критики. Если вы ее купили, вам не стоит беспокоиться о финансировании обороны с ее помощью – отметил Люк Хикмор, менеджер облигаций в Aberdeen.

