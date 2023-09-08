Перші хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу: у поліції показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Національна поліція оприлюднила відео перших хвилин після ранкового обстрілу Кривого Рогу, передає УНН.
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"Знову вранці. Знову підло, так, як вміє лише країна-гній", - йдеться у підписі до відео з Кривого Рогу.
У поліції додали, що патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.
"Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях", - резюмували правоохоронці.
Додамо
Як повідомляв УНН, станом на 18:00 кількість постраждалих у результаті атаки рф по Кривому Рогу зросла до 73.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за попередніми даними, російські війська здійснили атаку по Кривому Рогу уранці, 8 вересня, крилатою ракетою "Іскандер-К".
Як повідомляв УНН, 8 вересня у Кривому Розі ворожа ракета влучила в адмінбудівлю.