Первые минуты после утреннего обстрела Кривого Рога: в полиции показали видео

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"Опять утром. Опять подло, так, как умеет только страна-навоз", - говорится в подписи к видео из Кривого Рога.

В полиции добавили, что патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.

"Призываем, не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях", - резюмировали правоохранители.

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Как сообщал УНН, по состоянию на 18:00 количество пострадавших в результате атаки рф по Кривому Рогу возросло до 73.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по предварительным данным, российские войска совершили атаку по Кривому Рогу утром, 8 сентября, крылатой ракетой "Искандер-К".

Как сообщал УНН, 8 сентября в Кривом Роге вражеская ракета попала в админздание.