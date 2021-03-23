Перше місто на червоній планеті: представлено дизайн марсіанського містечка

Деталі

Нюва — перше місто на планеті Марс, назване на честь міфологічної китайської богині, що вважається захисницею людей. Архітектурна компанія Abiboo спроектувала дизайн майбутнього містечка та зазначила, що його населення становитиме близько 250 тисяч осіб. У плані проекту Нюва розташоване на схилі однієї з марсіанських скель. Така крута місцевість надає можливість створити “місто”, вбудоване в скелю і, тим самим, захистити його від ймовірних метеоритів. А під час побудови використовуватимуться виключно ті матеріали, які можна отримати на Марсі, при переробці певних корисних копалин.

Цитата

“Стійкість, але особливо самостійкий розвиток є основою проекту Nüwa. Для самоокупності населеного пункту на Марсі потрібно мати можливість отримувати всі ресурси на місцях. Після короткої початкової фази, яка покладається на капіталовкладення та поставки з Землі, система повинна мати можливість підтримувати своє зростання лише за рахунок місцевих ресурсів.”, — пише Abiboo.

Додамо

У місті будуть наявні також сільськогосподарські райони та бази відпочинку, зокрема ігри та фітнес, соціальні заходи, кемпінг та декоративно-прикладне мистецтво. Зазначається, що будівництво може початися вже в 2054 році, а завершитись лише у 2100. Керівник проекту каже, що після прибуття перших мешканців на Марс, людям спершу доведеться жити в захисних будинках на планеті через радіацію, низькі температури та брак кисню.

Нагадаємо

Апарат NASA InSight визначив розмір ядра планети Марс. Так, радіус марсіанського ядра виявився меншим від радіусу Землі вдвічі.