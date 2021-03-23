Первый город на красной планете: представлен дизайн марсианского города

Детали

Нюва — первый город на планете Марс, названный в честь мифологической китайской богини, которая считается защитницей людей. Архитектурная компания Abiboo спроектировала дизайн будущего города и отметила, что его население составит около 250 тыс. человек. В плане проекта Нюва расположен на склоне одной из марсианских скал. Такая крутая местность позволяет создать “город”, встроенный в скалу и, тем самым, защитить его от возможных метеоритов. А при построении будут использоваться исключительно те материалы, которые можно получить на Марсе, при переработке определенных полезных ископаемых.

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“Устойчивость, но особенно самоустойчивое развитие является основой проекта Nüwa. Для самоокупаемости населенного пункта на Марсе нужно иметь возможность получать все ресурсы на местах. После короткой начальной фазы, которая полагается на капиталовложения и поставки с Земли, система должна иметь возможность поддерживать свой рост только за счет местных ресурсов”, - пишет Abiboo.

Добавим

В городе будут также сельскохозяйственные районы и базы отдыха, в том числе игры и фитнес, социальные мероприятия, кемпинг и декоративно-прикладное искусство. Отмечается, что строительство может начаться уже в 2054 году, а завершиться лишь в 2100. Руководитель проекта говорит, что после прибытия первых жителей на Марс, людям сначала придется жить в защитных домах на планете из-за радиации, низких температур и недостатка кислорода.

Напомним

Аппарат NASA InSight определил размер ядра планеты Марс. Так, радиус марсианского ядра оказался меньше радиуса Земли вдвое.