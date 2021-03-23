Первый город на красной планете: представлен дизайн марсианского города

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34963 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51551 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105294 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141234 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193773 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192577 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278202 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325066 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157798 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143117 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

3 марта, 13:54 • 29287 просмотра
Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

3 марта, 13:59 • 27089 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 43169 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 43647 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103749 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 325068 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278639 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434008 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399950 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103747 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185492 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213723 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193727 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278203 просмотра
Актуальное
Первый город на красной планете: представлен дизайн марсианского города

Первый город на красной планете: представлен дизайн марсианского города

Киев  •  УНН

 • 53199 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Нюва - название первого города на планете Марс, дизайн которого уже опубликовала архитектурная компания Abiboo на собственной платформе. Население города составит 250 тыс. человек, а во время построения будут использоваться исключительно те материалы, которые можно получить на Марсе, передает УНН.

Детали

Нюва — первый город на планете Марс, названный в честь мифологической китайской богини, которая считается защитницей людей. Архитектурная компания Abiboo спроектировала дизайн будущего города и отметила, что его население составит около 250 тыс. человек. В плане проекта Нюва расположен на склоне одной из марсианских скал. Такая крутая местность позволяет создать “город”, встроенный в скалу и, тем самым, защитить его от возможных метеоритов. А при построении будут использоваться исключительно те материалы, которые можно получить на Марсе, при переработке определенных полезных ископаемых.

Цитата

“Устойчивость, но особенно самоустойчивое развитие является основой проекта Nüwa. Для самоокупаемости населенного пункта на Марсе нужно иметь возможность получать все ресурсы на местах. После короткой начальной фазы, которая полагается на капиталовложения и поставки с Земли, система должна иметь возможность поддерживать свой рост только за счет местных ресурсов”, - пишет Abiboo.

Добавим

В городе будут также сельскохозяйственные районы и базы отдыха, в том числе игры и фитнес, социальные мероприятия, кемпинг и декоративно-прикладное искусство. Отмечается, что строительство может начаться уже в 2054 году, а завершиться лишь в 2100. Руководитель проекта говорит, что после прибытия первых жителей на Марс, людям сначала придется жить в защитных домах на планете из-за радиации, низких температур и недостатка кислорода.

Напомним

Аппарат NASA InSight определил размер ядра планеты Марс. Так, радиус марсианского ядра оказался меньше радиуса Земли вдвое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ТехнологииМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы