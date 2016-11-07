Перехід на Майдані Незалежності оснастили спеціальними маячками для незрячих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На столичному Майдані Незалежності презентували систему маячків, які спростять пересування незрячих людей у підземному переході, передає кореспондент УНН.
Розробники системи стверджують, що точне розташування об'єкта в інфраструктурі міста незряча людина може отримати за допомогою спеціального додатку, в якому людині з проблемами зору достатньо натиснути кнопку "викликати". Тоді відразу пролунає звуковий сигнал з маячка, який зорієнтує, в якому напрямку слід йти. Додаток використовує технологію text-to-speech, який перетворює текст у словесне повідомлення.
"Ми закупили 150 маячків, і після активної стадії тестування, я впевнений, що через 2-3 місяці кожна адміністративна будівля в Києві буде оснащена таким маячком", - сказав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Зазначимо, 28 жовтня проводилось неофіційне тестування маячків. 10 незрячих людей поекспериментували з маршрутами та входами у переході на Майдані Незалежності.
Як повідомили організатори проекту, після успішного тестування понад 600 маячків замовлено місцевою владою Львова, Луцька та Рівного.