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Переход на Майдане Независимости оснастили специальными маячками для незрячих

Переход на Майдане Независимости оснастили специальными маячками для незрячих

Киев • УНН

 • 10170 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На столичном Майдане Независимости презентовали систему маячков, которые упростят передвижения незрячих людей в подземном переходе, передает корреспондент УНН.

Разработчики системы утверждают, что точное расположение объекта в инфраструктуре города незрячий человек может получить с помощью специального приложения, в котором человеку с проблемами зрения достаточно нажать кнопку "вызвать". Тогда сразу раздастся звуковой сигнал с маячка, который сориентирует, в каком направлении следует идти. Приложение использует технологию text-to-speech, который превращает текст в словесное сообщение.

"Мы закупили 150 маячков, и после активной стадии тестирования, я уверен, что через 2-3 месяца каждое административное здание в Киеве будет оснащено таким маячком", - сказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Отметим, 28 октября проводилось неофициальное тестирование маячков. 10 незрячих людей поэкспериментировали с маршрутами и входами в переходе на Майдане Незалежности.

Как сообщили организаторы проекта, после успешного тестирования более 600 маячков заказано местной властью Львова, Луцка и Ровно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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