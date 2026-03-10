Переговори щодо завершення війни в Україні перенесли на наступний тиждень – Зеленський

Заплановані переговори щодо завершення війни в Україні, які мали відбутися цього тижня у Туреччині, були перенесені на наступний. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає УНН.

За словами Глави держави, українська сторона була готова до проведення переговорів у вівторок або середу. Однак американська сторона попросила відтермінувати зустріч.

Що стосується наших переговорів, переговори планувалося провести у вівторок–середу в Туреччині. Я щойно мав розмову з президентом Ердоганом. Ми були готові їхати до Туреччини, але цю зустріч перенесла сама американська сторона. Вони відтермінували до наступного тижня. Це інформація, яка є на сьогодні

Президент також зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті з американською стороною щодо організації майбутніх переговорів.

Ми щодня говоримо з американською стороною. Секретар Ради національної безпеки і оборони перебуває з ними у контакті. Подивимось, яка буде наступна дата

Він також підкреслив, що, попри війну на Близькому Сході, міжнародні партнери наголошують на важливості переговорів щодо завершення війни росії проти України.

Для всіх них також на Близькому Сході війна – це виклик. Але тим не менше всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас