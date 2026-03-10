$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 2694 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 7232 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 10534 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 18023 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 22417 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 34595 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45595 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51595 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83925 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53468 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Переговори щодо завершення війни в Україні перенесли на наступний тиждень – Зеленський

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Зустріч у Туреччині перенесли з поточного тижня на наступний через запит американської сторони. Україна була готова до переговорів у вівторок або середу.

Переговори щодо завершення війни в Україні перенесли на наступний тиждень – Зеленський

Заплановані переговори щодо завершення війни в Україні, які мали відбутися цього тижня у Туреччині, були перенесені на наступний. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, українська сторона була готова до проведення переговорів у вівторок або середу. Однак американська сторона попросила відтермінувати зустріч.

Що стосується наших переговорів, переговори планувалося провести у вівторок–середу в Туреччині. Я щойно мав розмову з президентом Ердоганом. Ми були готові їхати до Туреччини, але цю зустріч перенесла сама американська сторона. Вони відтермінували до наступного тижня. Це інформація, яка є на сьогодні 

– повідомив Зеленський.

Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський10.03.26, 17:46 • 458 переглядiв

Президент також зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті з американською стороною щодо організації майбутніх переговорів.

Ми щодня говоримо з американською стороною. Секретар Ради національної безпеки і оборони перебуває з ними у контакті. Подивимось, яка буде наступна дата 

– додав Глава держави.

Він також підкреслив, що, попри війну на Близькому Сході, міжнародні партнери наголошують на важливості переговорів щодо завершення війни росії проти України.

Для всіх них також на Близькому Сході війна – це виклик. Але тим не менше всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас 

– зазначив Зеленський.

Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко10.03.26, 16:11 • 10543 перегляди

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна