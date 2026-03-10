Переговоры о завершении войны в Украине перенесли на следующую неделю – Зеленский

Запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, были перенесены на следующую. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает УНН.

По словам Главы государства, украинская сторона была готова к проведению переговоров во вторник или среду. Однако американская сторона попросила отложить встречу.

Что касается наших переговоров, переговоры планировалось провести во вторник–среду в Турции. Я только что разговаривал с президентом Эрдоганом. Мы были готовы ехать в Турцию, но эту встречу перенесла сама американская сторона. Они отложили до следующей недели. Это информация, которая есть на сегодня

Турция готова провести новый раунд трехсторонних переговоров - Зеленский

Президент также отметил, что Украина находится в постоянном контакте с американской стороной по организации будущих переговоров.

Мы ежедневно говорим с американской стороной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны находится с ними в контакте. Посмотрим, какая будет следующая дата

Он также подчеркнул, что, несмотря на войну на Ближнем Востоке, международные партнеры подчеркивают важность переговоров по завершению войны России против Украины.

Для всех них также на Ближнем Востоке война – это вызов. Но тем не менее все говорят о том, что диалог по окончанию войны в Украине – это важно и это приоритет для всех нас