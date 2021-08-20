Переговори Зеленського і Меркель дадуть лише проміжні результати - експерти

Результат переговорів не буде позитивним

Як повідомляли в Офісі Президента, а потім підтвердили в уряді Німеччини, основною темою для діалогу канцлера і Зеленського стане запуск проекту “Північний потік-2”.

Відомо, що українська влада виступає проти запуску проекту, аргументуючи це додатковими політичними, військовими та енергетичними загрозами для України і Центральної Європи.

Але переговори лідерів двох країн не вплинуть на запуск магістрального газопроводу, а команда українського Президента “лише намагається піаритися на цій темі”, розповів в коментарі УНН політолог Андрій Бузаров.

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“Тема „Північного потоку-2“ вже закрита для України, і шкода, що команда Президента намагається просто піаритися на цій темі, хоча весь світ уже розуміє, що „Північний потік-2“ — вирішене питання, і перешкодити йому ніяким чином не можна”, — вважає експерт.

На думку Бузарова, Офіс Президента “не може виробити правильну політику багатовекторної зовнішньої політики”.

Це сприяє однаковому погіршення відносин з Німеччиною, США, і найближчими партнерами пострадянського простору, додає політолог.

Шанси на блокування “Північного потоку-2” є

Але незважаючи на це, Україна все ще має шанси перешкодити запуску “Північного потоку-2”, вважає політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

За словами експерта, наша держава має підтримку у вигляді Конгресу США, а також від інших країн, що дає Україні ще один шанс для боротьби. Але остаточний результат з’явиться після зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, яку перенесли на 31 серпня для того, щоб президенти зустрілися тет-а-тет.

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“І не треба забувати, що в України є союзник у вигляді Конгресу США. Навіть демократи не підтримують лояльну політику Джо Байдена до „Північного потоку-2“. Так що боротьба абсолютно не закінчена.

Я не думаю, що під час візиту Меркель боку озвучать якусь фінальну домовленість, тому що повинен бути ще один раунд, а саме — раунд переговорів Зеленський-Байден. І питання енергетики буде стояти не просто, як економічний, а виходячи з заяви ОП — це питання, яке розглядатиметься в контексті східноєвропейської безпеки”, — додає Кучухідзе.

Політолог зазначає, що Україна і Президент не зацікавлені в тому, щоб “Північний потік-2” відбувся. Саме тому зустріч Меркель і Зеленського є проміжною, і принесе лише проміжні результати.

“Але варто додати, що отримати просто позицію переговорів — це теж результат. І Україна отримає якісь позиції, і вже в американському істеблішменті буде боротися, щоб протидіяти”, — Зазначив Кучухідзе.

У той же час, експерт Михайло Дяденко вважає, що при переговорах із Зеленським Меркель поставила за мету переконати українського гаранта в тому, що запуск “Північного потоку-2” не загрожує Україні в контексті зменшення і припинення транзиту газу через країну.

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“Меркель спробує переконати Зеленського в тому, що запуск „Північного потоку-2“ не загрожує Україні в контексті зменшення і припинення транзиту газу через Україну. Це ключове завдання, які канцлер ставить в рамках візиту”, — зазначив політолог.

Зазначимо, що на одній з прес-конференцій канцлер Німеччини заявила, що угода по “Північному потоку-2” — це “спроба встановити певні критерії”, які дозволили б зберегти за Україною статус транзитера газу і не допустили б використання Росією енергоресурсів як “зброї ”.



При цьому, для Німеччини Росія є важливим партнером, з яким німецькі влада не наважується псувати відносини.

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“Для Німеччини важливим є розблокування економічного співробітництва з Російською Федерацією, однак без прогресу в питанні в деескалації на сході України, Німеччина не зможе піти на поступки, тому що вона була одним з гарантів, і звичайно, як практично, засновниця Європейського Союзу — вона повинна вести себе зразково-показовим шляхом”, — зазначає Михайло Дяденко.

Таку ж думку поділяє Антон Кучухідзе. За його словами, у Німеччини є свій конкретний економічний інтерес у відносинах з Росією, але без прогресу в деескалації Донбасу, двостороннє співробітництво між країнами не вийде на новий рівень.

“Економіку вони поставили вище, ніж принципи міжнародного права і політики. З іншого боку потрібно розуміти, що Німеччина має вагу в ЄС. І секторі санкцій, наприклад, по Донбасу, і звичайні санкції по Криму пролонгуються, і вони є — це факт.

Але в економічному питанні „Північного потоку-2“ Німеччина пролобіювала списання „Північного потоку-2“ в існуючий режим санкцій. І це просто така політика. Тобто, десь вони тиснуть, а десь виторговуют”, — заявляє експерт.

Чи залишиться Меркель на саміт “Кримської платформи”?

В Офісі Президента повідомляли, що німецький канцлер запрошена на саміт “Кримської платформи”, який відбудеться 23 серпня. Як заявив прес-секретар Президента Сергій Никифоров, уряд не знає, чи приєднається Меркель до важливого для України заходу.

Експерти зазначають, що участь німецького лідера в саміті “Кримської платформі” малоймовірна, оскільки в такій ситуації “перевага йде на користь України”, що явно зачепить Кремль. При цьому, виключати такий розклад подій не варто. Політологи додають, що Меркель може зробити заяву про те, що вона приєднується до резолюції “Кримської платформи”, проте на саму подію так і не з’явиться.

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“На саміті Німеччина буде представлена на високому рівні, але Меркель там не буде. Тому що її присутність там „переведе стрілки ваг“ на користь України, і принесе загрозу для погіршення російсько-німецьких відносин”, — зазначає Михайло Дяденко.

Саміт “Кримської платформи” актуалізує питання про незаконну окупацію Криму Росією. Тому багато країн сприймають “Кримську платформу”, як антиросійську. Отже, ті країни, які мають хороші або ж нейтральні відносини з Росією — не братимуть участі в саміті, пояснює політолог Андрій Бузаров.

Однак відповідь на це питання з’явиться після першого саміту “Кримської платформи”, коли Німеччина дасть свою позицію, резюмували політологи.

Додамо

Крім “Північного потоку-2” Меркель обговорить із Зеленським питання двосторонніх відносин і економічної політики між країнами, процес реформ в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі, а також отримає “Орден Свободи”, який є вищим орденом заслуг в Україні.



Після офіційної зустрічі Зеленський і Меркель 22 серпня зроблять заяву для преси в Маріїнському палаці.