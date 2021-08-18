Меркель отримає орден від Зеленського: у Німеччині розповіли деталі її візиту в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлерку Німеччини Ангелу Меркель “Орденом Свободи” під час візиту в Україну. Про це та інші деталі програми розповіли в німецькому уряді, передає УНН.
Деталі
У німецькому уряді офіційно підтвердили візит Меркель в Україну. Він відбудеться 22 серпня, в неділю.
Зазначається, що програма візиту Меркель почнеться з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.
Після цього Меркель зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та отримає від нього “Орден Свободи”, який є вищим орденом заслуг в Україні.
В ході зустрічі із Зеленським Меркель планує обговорити питання двосторонніх відносин і економічної політики між країнами, процес реформ в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Крім того, німецька канцлерка зустрінеться з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Додамо
Перед візитом в Україну Меркель 20 серпня зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Москві. Лідери планують обговорити конфлікт на сході України і Афганістан.
Раніше в Офісі Президента повідомили що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.
Як заявив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров, основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.
На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь 40 представників.
Нікіфоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.