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Меркель получит орден от Зеленского: в Германии рассказали детали её визита в Украину

Меркель получит орден от Зеленского: в Германии рассказали детали её визита в Украину

Киев  •  УНН

 • 27089 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель “Орденом Свободы” во время визита в Украину. Об этом и других деталях программы рассказали в немецком правительстве, передает УНН.

Детали

В немецком правительстве официально подтвердили визит Меркель в Украину. Он состоится 22 августа, в воскресенье.

Отмечается, что программа визита Меркель начнется с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

После этого Меркель встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и получит от него “Орден Свободы”, который является высшим орденом заслуг в Украине.

В ходе встречи с Зеленским Меркель планирует обсудить вопросы двусторонних отношений и экономической политики между странами, процесс реформ в Украине, а также выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, немецкий канцлер встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Добавим

Перед визитом в Украину Меркель 20 августа встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан.

Ранее в Офисе Президента сообщили что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

Как заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит “Крымской платформы”. В нем примут участие 40 представителей.

Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знают, останется ли она на мероприятие после встречи с Зеленским.

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