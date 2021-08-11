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Візит Меркель до Києва: стало відомо, про що говоритимуть лідери Німеччини та України

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до України 22 серпня, основними питаннями на порядку денному будуть безпекова ситуація на Сході України, двосторонні відносини країн та запуск “Північного потоку-2”. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які дала на випадок запуску “Північного потоку - 2”, а точніше, якщо Росія після запуску “Північного потоку-2” спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем”, - заявив Никифоров.

Деталі

За словами речника, візит німецького канцлера є “логічним продовженням контактів президента України у чотирикутнику: Вашингтон - Європа - Брюсель - Берлін - Київ”. Він додав, що Німеччина є ключовим партнером України у Європі в усіх галузях, та без прямих переговорів із президентом України неможливо вирішити сучасні найважливіші безпекові питання в Європі.

“Обов’язково говоритимуть про безпекову ситуацію на Сході України, і про те, як реанімувати мирні переговори, і звичайно ж, двосторонні відносини. Німеччина - наш ключовий партнер у Європі...Потенціал для зміцнення цих відносин не аби який, і говоритимуть і про це”, - додав Никифоров.

Додамо

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель планує відвідати Україну з візитом 22 серпня.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливий візит німецького канцлера до України. Серед тем її переговорів з Зеленським називали ситуацію на сході України та питання транзиту газу.

Візит Меркель збігається у часі зі стартом української ініціативи "Кримська платформа", установчий саміт якої відбудеться 23 серпня, у якому приймуть участь 38 учасників-партнерів.

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