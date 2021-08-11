Візит Меркель до Києва: стало відомо, про що говоритимуть лідери Німеччини та України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до України 22 серпня, основними питаннями на порядку денному будуть безпекова ситуація на Сході України, двосторонні відносини країн та запуск “Північного потоку-2”. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров, передає кореспондент УНН.
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“Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які дала на випадок запуску “Північного потоку - 2”, а точніше, якщо Росія після запуску “Північного потоку-2” спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем”, - заявив Никифоров.
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За словами речника, візит німецького канцлера є “логічним продовженням контактів президента України у чотирикутнику: Вашингтон - Європа - Брюсель - Берлін - Київ”. Він додав, що Німеччина є ключовим партнером України у Європі в усіх галузях, та без прямих переговорів із президентом України неможливо вирішити сучасні найважливіші безпекові питання в Європі.
“Обов’язково говоритимуть про безпекову ситуацію на Сході України, і про те, як реанімувати мирні переговори, і звичайно ж, двосторонні відносини. Німеччина - наш ключовий партнер у Європі...Потенціал для зміцнення цих відносин не аби який, і говоритимуть і про це”, - додав Никифоров.
Додамо
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель планує відвідати Україну з візитом 22 серпня.
Раніше ЗМІ повідомляли про можливий візит німецького канцлера до України. Серед тем її переговорів з Зеленським називали ситуацію на сході України та питання транзиту газу.
Візит Меркель збігається у часі зі стартом української ініціативи "Кримська платформа", установчий саміт якої відбудеться 23 серпня, у якому приймуть участь 38 учасників-партнерів.