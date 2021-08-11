Кількість учасників саміту "Кримської платформи" зросла до 38: приєднався європейський партнер

Цитата

“Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників”, — написав міністр.

Деталі

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що Україна розраховує на участь близько чотирьох десятків країн в установчому саміті “Кримської платформи”.



Контекст

Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи. Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очікується, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи. Датою проведення установчого Саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути прийнята декларація.