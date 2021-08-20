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Переговоры Зеленского и Меркель дадут лишь промежуточные результаты - эксперты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину не даст положительных результатов в урегулировании вопросов, которые будут стоять на повестке дня. При этом, встреча Меркель с Президентом Владимиром Зеленским даст Украине позицию и вектор направления, в котором нашему государству следует двигаться дальше, сотрудничая с США.

Результат переговоров не будет положительным

Как сообщали в Офисе Президента, а затем подтвердили в правительстве Германии, основной темой для диалога канцлера и Зеленского станет запуск проекта “Северный поток-2”.

Известно, что украинская власть выступает против запуска проекта, аргументируя это дополнительными политическими, военными и энергетическими угрозами для Украины и Центральной Европы.

Но переговоры лидеров двух стран не повлияют на запуск магистрального газопровода, а команда украинского Президента “лишь пытается пиариться на этой теме”, рассказал в комментарии УНН политолог Андрей Бузаров.

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“Тема „Северного потока-2“ уже закрыта для Украины, и жаль,что команда Президента пытается просто пиариться на этой теме, хотя весь мир уже понимает, что „Северный поток-2“ — решенный вопрос, и помешать ему никаким образом нельзя”, — считает эксперт.

По мнению Бузарова, Офис Президента “не может выработать правильную политику многовекторной внешнеполитической деятельности”.

Это способствует одинаковому ухудшению отношений с Германией, США, и ближайшими партнерами постсоветского пространства, добавляет политолог.

Шансы на блокировку “Северного потока-2” есть

Но несмотря на это, Украина все еще имеет шансы воспрепятствовать запуску “Северного потока-2”, считает политолог-международник Антон Кучухидзе.

По словам эксперта, наше государство имеет поддержку в виде Конгресса США, а также от других стран, что дает Украине еще один шанс для борьбы. Но к окончательный результат появится после встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которую перенесли на 31 августа для того, чтобы президенты встретились тет-а-тет.

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“И не надо забывать, что у Украины есть союзник в виде Конгресса США. Даже демократы не поддерживают лояльную политику Джо Байдена к „Северному потоку-2“. Так что борьба абсолютно не закончена.

Я не думаю, что во время визита Меркель стороны озвучат какую-то финальную договоренность, потому что должен быть еще один раунд, а именно — раунд переговоров Зеленский-Байден. И вопрос энергетики будет стоять не просто, как экономический, а исходя из заявления ОП — это вопрос, который будет рассматриваться в контексте восточно-европейской безопасности”, — добавляет Кучухидзе.

Политолог отмечает, что Украина и Президент не заинтересованы в том, чтобы “Северный поток-2” состоялся. Именно поэтому встреча Меркель и Зеленского является промежуточной, и принесет лишь промежуточные результаты.

“Но стоит добавить, что получить просто позицию переговоров — это тоже результат. И Украина получит какие-то позиции, и уже в американском истеблишменте будет бороться, чтобы противодействовать.”, -отметил Кучухидзе.

В то же время, эксперт Михаил Дяденко считает, что при переговорах с Зеленским Меркель поставила за цель переубедить украинского гаранта в том, что запуск “Северного потока-2” не угрожает Украине в контексте уменьшения и прекращения транзита газа через страну.

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“Меркель попробует убедить Зеленского в том, что запуск „Северного потока-2“ не угрожает Украине в контексте уменьшения и прекращения транзита газа через Украину. Это ключевое задание, которые канцлер ставит в рамках визита”, — отметил политолог.

Отметим, что на одной из пресс-конференций канцлер Германии заявила, что соглашение по “Северному потоку-2” — это “попытка установить определенные критерии”, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа и не допустили бы использования Россией энергоресурсов как “оружия”.

При этом, для Германии Россия является важным партнером, с которым немецкие власти не решаются портить отношения.

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“Для Германии важным является разблокировка экономического сотрудничества с Российской Федерацией, однако без прогресса в вопросе в деэскалации на востоке Украины, Германия не сможет пойти на уступки, потому что она была одним из гарантов, и конечно, как практически, основательница Европейского Союза — она должна вести себя образцово-показательным путем”, — отмечает Михаил Дяденко.

Такое же мнение разделяет Антон Кучухидзе. По его словам, у Германии есть свой конкретный экономический интерес в отношениях с Россией, но без прогресса в деэскалации Донбасса, двустороннее сотрудничество между странами не выйдет на новый уровень.

“Экономику они поставили выше, чем принципы международного права и политики. С другой стороны нужно понимать, что Германия имеет вес в ЕС. И секторами санкций, например, по Донбассу, и обычные санкции по Крыму пролонгируются, и они есть — это факт.

Но в экономическом вопросе „Северного потока-2“ Германия пролоббировала списание „Северного потока-2“ в существующий режим санкций. И это просто такая политика. То есть, где-то они давят, а где-то выторговуют”, — заявляет эксперт.

Останется ли Меркель на саммит “Крымской платформы”?

В Офисе Президента сообщали, что немецкий канцлер приглашена на саммит “Крымской платформы”, который состоится 23 августа. Как заявил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, правительство не знает, присоединится ли Меркель к важному для Украины мероприятию.

Эксперты отмечают, что участие немецкого лидера в саммите “Крымской платформе” маловероятно, поскольку в такой ситуации “перевес идет в пользу Украины”, что явно заденет Кремль. При этом, исключать такой расклад событий не стоит. Политологи добавляют, что Меркель может сделать заявление о том, что она присоединяется к резолюции “Крымской платформы”, однако на само событие так и не появится.

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“На саммите Германия будет представлена на высоком уровне, но Меркель там не будет. Потому что ее присутствие там „переведет стрелки весов“ в пользу Украины, и принесет угрозу для ухудшения российско-германских отношений”, — отмечает Михаил Дяденко.

Саммит “Крымской платформы” актуализирует вопрос о незаконной оккупации Крыма Россией. Потому многие страны воспринимают “Крымскую платформу”, как антироссийскую. Следовательно, те страны, которые имеют хорошие либо же нейтральные отношения с Россией — не будут участвовать в саммите, объясняет политолог Андрей Бузаров.

Однако ответ на этот вопрос появится после первого саммита “Крымской платформы”, когда Германия даст свою позицию, резюмировали политологи.

Добавим

Помимо “Северного потока-2” Меркель обсудит с Зеленским вопросы двусторонних отношений и экономической политики между странами, процесс реформ в Украине, а также выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе, а также получит “Орден Свободы”, который является высшим орденом заслуг в Украине.

После официальной встречи Зеленский и Меркель 22 августа сделают заявление для прессы в Мариинском дворце.

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