У Зеленського ще не знають, чи залишиться Меркель на саміт “Кримської платформи”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Канцлера Німеччини Ангелу Меркель запрошено до участі у саміті “Кримської платформи”, однак в Офісі президента не знають, чи залишиться Меркель на саміт після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Президента України Сергій Никифоров, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Графік і програма візиту Ангели Меркель ще остаточно не сформовані. Ми, звичайно ж, запрошуємо її відвідати “Кримську платформу”, та залишитися на 23 серпня. Залишиться вона, чи ні - стане відомо найближчим часом”, - заявив Никифоров.
Деталі
Відповідаючи на питання журналістів, речник додав, що на 99% впевнений, що 22 серпня вони матимуть змогу запитати у Меркель, чи залишиться вона на саміт, та у випадку відмови - зможуть дізнатися про причини.
Додамо
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.
Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть безпекова ситуація на Сході України, двосторонні відносини країн та запуск “Північного потоку-2”.
На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня відбудеться саміт “Кримської платформи”. В ньому приймуть участь 38 представників.