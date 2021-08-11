У Зеленського ще не знають, чи залишиться Меркель на саміт “Кримської платформи”

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“Графік і програма візиту Ангели Меркель ще остаточно не сформовані. Ми, звичайно ж, запрошуємо її відвідати “Кримську платформу”, та залишитися на 23 серпня. Залишиться вона, чи ні - стане відомо найближчим часом”, - заявив Никифоров.

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Відповідаючи на питання журналістів, речник додав, що на 99% впевнений, що 22 серпня вони матимуть змогу запитати у Меркель, чи залишиться вона на саміт, та у випадку відмови - зможуть дізнатися про причини.

Додамо

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть безпекова ситуація на Сході України, двосторонні відносини країн та запуск “Північного потоку-2”.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня відбудеться саміт “Кримської платформи”. В ньому приймуть участь 38 представників.