Переговори щодо об’єднання Кіпру зайшли в глухий кут – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Переговори з врегулювання кіпрської проблеми зайшли в глухий кут, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Переговори щодо возз’єднання розділеного Кіпру, які розпочалися ще на початку листопада, зайшли в глухий кут.
Причиною відсутності позитивних результатів в переговорному процесі є невизначена позиція представників грецької громади острова і Афін.
Таким чином, питання про скликання п'ятисторонньої конференції за участю Туреччини, Великобританії і Греції залишається відкритим.
Як повідомляв УНН, у Швейцарії розпочалися перемовини щодо об’єднання Кіпру.