Переговори щодо об’єднання Кіпру зайшли в глухий кут – ЗМІ

Переговори щодо возз’єднання розділеного Кіпру, які розпочалися ще на початку листопада, зайшли в глухий кут.

Причиною відсутності позитивних результатів в переговорному процесі є невизначена позиція представників грецької громади острова і Афін.

Таким чином, питання про скликання п'ятисторонньої конференції за участю Туреччини, Великобританії і Греції залишається відкритим.

Як повідомляв УНН, у Швейцарії розпочалися перемовини щодо об’єднання Кіпру.