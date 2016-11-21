Переговоры об объединении Кипра зашли в тупик - СМИ

Переговоры по воссоединению разделенного Кипра, которые начались еще в начале ноября, зашли в тупик.

Причиной отсутствия положительных результатов в переговорном процессе является неопределенная позиция представителей греческой общины острова и Афин.

Таким образом, вопрос о созыве пятисторонней конференции с участием Турции, Великобритании и Греции остается открытым.

Как сообщал УНН, в Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра .