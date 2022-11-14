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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Переговори щодо Криму будуть схожі "на акт капітуляції росії" – Чубаров

Переговори щодо Криму будуть схожі "на акт капітуляції росії" – Чубаров

Київ • УНН

 • 359716 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Можливий переговорний процес щодо деокупації Криму буде схожий на «акти капітуляції росії». Таку думку висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Цитата

«Зрозуміло, ми хочемо і ми робитимемо все для того, щоб уникнути кривавих таких битв на території півострова, але все покаже хід цієї війни. Оскільки розглядається, що звільнення Криму відбуватиметься десь на останніх етапах російсько-української війни і на той момент росія матиме дуже багато внутрішніх проблем. Я особисто не виключаю, що звільнення Криму відбуватиметься в тому числі через такі переговорні процеси, які більше нагадуватимуть акти капітуляції росії», – сказав Чубаров.

Доповнення

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявляв, що Збройні сили України можуть до літа звільнити тимчасово окупований росією Крим.

Українські Національні Новини

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