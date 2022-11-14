Переговори щодо Криму будуть схожі "на акт капітуляції росії" – Чубаров

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«Зрозуміло, ми хочемо і ми робитимемо все для того, щоб уникнути кривавих таких битв на території півострова, але все покаже хід цієї війни. Оскільки розглядається, що звільнення Криму відбуватиметься десь на останніх етапах російсько-української війни і на той момент росія матиме дуже багато внутрішніх проблем. Я особисто не виключаю, що звільнення Криму відбуватиметься в тому числі через такі переговорні процеси, які більше нагадуватимуть акти капітуляції росії», – сказав Чубаров.

Доповнення

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявляв, що Збройні сили України можуть до літа звільнити тимчасово окупований росією Крим.