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Переговоры по Крыму будут похожи "на акт капитуляции россии" – Чубаров

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Возможный переговорный процесс по деоккупации Крыма будет похож на «акты капитуляции россии». Такое мнение выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Цитата

«Разумеется, мы хотим и мы будем делать все для того, чтобы избежать кровавых таких сражений на территории полуострова, но все покажет ход этой войны. Поскольку рассматривается, что освобождение Крыма будет происходить где-то на последних этапах российско-украинской войны и в тот момент россия будет испытывать очень много внутренних проблем. Я лично не исключаю, что освобождение Крыма будет происходить в том числе через такие переговорные процессы, которые будут больше напоминать акты капитуляции россии», – сказал Чубаров.

Дополнение

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявлял, что Вооруженные силы Украины могут до лета освободить временно оккупированный россией Крым.

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