Переговоры по Крыму будут похожи "на акт капитуляции россии" – Чубаров

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«Разумеется, мы хотим и мы будем делать все для того, чтобы избежать кровавых таких сражений на территории полуострова, но все покажет ход этой войны. Поскольку рассматривается, что освобождение Крыма будет происходить где-то на последних этапах российско-украинской войны и в тот момент россия будет испытывать очень много внутренних проблем. Я лично не исключаю, что освобождение Крыма будет происходить в том числе через такие переговорные процессы, которые будут больше напоминать акты капитуляции россии», – сказал Чубаров.

Дополнение

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявлял, что Вооруженные силы Украины могут до лета освободить временно оккупированный россией Крым.