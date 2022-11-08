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ВСУ могут освободить Крым до лета – генерал США

Киев • УНН

 • 266470 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины могут до лета освободить временно оккупированный россией Крым. Такое мнение в интервью "Радио Свободе" высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, передает УНН.

Цитата

"Подумаем об украинском контрнаступлении, которое началось в сентябре. Воспринимайте это как одну большую операцию. И поэтому левое крыло контрнаступления – это операция, которая спустилась из Харькова, сейчас находится возле Донецка и двигается на Мариуполь. Другое крыло – в Херсоне. Итак, это правое крыло. Поэтому оба эти крылья сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым. И когда они будут приближаться все ближе и ближе, они смогут применить HIMARS и другие средства высокоточного ударов большой дальности для поражения российских целей в Крыму", – сказал Годжес.

По его словам, как только украинские военные начнут применять высокоточное оружие по авиабазам и военно-морским объектам россиян на оккупированном полуострове, "Крым станет непригодным для обороны".

"И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым до лета", – сказал Годжес.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинского флага во временно оккупированный Крым будет означать приход на полуостров Европейского Союза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма.

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