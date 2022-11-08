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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ можуть звільнити Крим до літа – генерал США

ЗСУ можуть звільнити Крим до літа – генерал США

Київ • УНН

 • 266470 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Збройні сили України можуть до літа звільнити тимчасово окупований росією Крим. Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свободі" висловив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, передає УНН.

Цитата

"Подумаймо про український контрнаступ, який розпочався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. І тому ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму", – сказав Годжес.

За його словами, щойно українські військові почнуть застосовувати високоточну зброю по авіабазах та військово-морських об’єктах росіян на окупованому півострові, "Крим стане непридатним для оборони".

"І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", – сказав Годжес.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення українського прапора в тимчасово окупований Крим означатиме прихід на півострів Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував концепцію відновлення Криму.

Українські Національні Новини

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