ЗСУ можуть звільнити Крим до літа – генерал США

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"Подумаймо про український контрнаступ, який розпочався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. І тому ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму", – сказав Годжес.

За його словами, щойно українські військові почнуть застосовувати високоточну зброю по авіабазах та військово-морських об’єктах росіян на окупованому півострові, "Крим стане непридатним для оборони".

"І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", – сказав Годжес.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення українського прапора в тимчасово окупований Крим означатиме прихід на півострів Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував концепцію відновлення Криму.