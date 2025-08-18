Перед зустріччю Зеленського і Трампа в Україна пролунала масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій Україні через зліт МіГ-31К. Це сталося перед переговорами президентів України та США у Білому домі 18 серпня.
В Україна пролунала масштабна повітряна тривога перед зустріччю Президента України Володимиром Зеленським і США ДональдомТрампа. Про це повідомляють Повітряни Сили ЗСУ, пише УНН.
Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К
Нагадаємо
18 серпня у Білому домі відбудуться переговори між президентами України та США. До зустрічі долучаться віцепрезидент США, держсекретар, спецпосланці та голова апарату Білого дому.