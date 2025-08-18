Перед зустріччю Зеленського і Трампа в Україна пролунала масштабна повітряна тривога

В Україна пролунала масштабна повітряна тривога перед зустріччю Президента України Володимиром Зеленським і США ДональдомТрампа. Про це повідомляють Повітряни Сили ЗСУ, пише УНН.

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

18 серпня у Білому домі відбудуться переговори між президентами України та США. До зустрічі долучаться віцепрезидент США, держсекретар, спецпосланці та голова апарату Білого дому.