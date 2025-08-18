Перед зустріччю Зеленського і Трампа в Україна пролунала масштабна повітряна тривога

$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 10141 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 19596 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 22563 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 26255 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 26646 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 97694 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 102113 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 58188 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 74694 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80087 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
49%
749мм
Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 55654 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 86711 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 79748 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 64931 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 21227 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 19608 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 26266 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 65876 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 87654 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 97704 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Джо Байден
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 63224 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 56036 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 89698 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 76323 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 141973 перегляди
Актуальне
Гривня
Fox News
Truth Social
Нафта
Безпілотний літальний апарат

Перед зустріччю Зеленського і Трампа в Україна пролунала масштабна повітряна тривога

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій Україні через зліт МіГ-31К. Це сталося перед переговорами президентів України та США у Білому домі 18 серпня.

Перед зустріччю Зеленського і Трампа в Україна пролунала масштабна повітряна тривога

В Україна пролунала масштабна повітряна тривога перед зустріччю Президента України Володимиром Зеленським і США ДональдомТрампа. Про це повідомляють Повітряни Сили ЗСУ, пише УНН.

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

18 серпня у Білому домі відбудуться переговори між президентами України та США. До зустрічі долучаться віцепрезидент США, держсекретар, спецпосланці та голова апарату Білого дому.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Повітряні сили Збройних сил України
Білий дім
Дональд Трамп
МіГ-31
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна