Перед встречей Зеленского и Трампа в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога

На Украине прозвучала масштабная воздушная тревога перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К - говорится в сообщении.

18 августа в Белом доме состоятся переговоры между президентами Украины и США. К встрече присоединятся вице-президент США, госсекретарь, спецпосланники и глава аппарата Белого дома.