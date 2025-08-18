Перед встречей Зеленского и Трампа в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета МиГ-31К. Это произошло перед переговорами президентов Украины и США в Белом доме 18 августа.
На Украине прозвучала масштабная воздушная тревога перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К
Напомним
18 августа в Белом доме состоятся переговоры между президентами Украины и США. К встрече присоединятся вице-президент США, госсекретарь, спецпосланники и глава аппарата Белого дома.