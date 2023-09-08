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Перед судом постане керівник КП за розкрадання 6 млн грн під час будівництва Подільського мосту

Перед судом постане керівник КП за розкрадання 6 млн грн під час будівництва Подільського мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Київщині судитимуть керівника комунального підприємства, який підозрюється у розкраданні коштів на підводних роботах під час будівництва Подільського мосту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі  

За даними слідства, у грудні 2020 року генпідрядник будівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт. Йдеться, зокрема, про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві. 

За висновками експертів роботи на суму понад 6 млн грн документально не підтверджуються. Проте внаслідок службової недбалості замовника робіт вказані кошти були перераховані на рахунки генпідрядника.  

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду  

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