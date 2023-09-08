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Перед судом предстанет руководитель КП за хищение 6 млн грн при строительстве Подольского моста

Киев • УНН

 • 467084 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Киевщине будут судить руководителя коммунального предприятия, который подозревается в хищении средств на подводных работах при строительстве Подольского моста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали  

По данным следствия, в декабре 2020 года генподрядчик строительства указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ. Речь идет, в частности, о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве. 

По заключению экспертов работы на сумму более 6 млн грн документально не подтверждаются. Однако в результате служебной халатности заказчика работ указанные средства были перечислены на счета генподрядчика.  

Сейчас обвинительный акт направлен в Подольский районный суд г. Киева для рассмотрения  

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