Перед судом предстанет руководитель КП за хищение 6 млн грн при строительстве Подольского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Киевщине будут судить руководителя коммунального предприятия, который подозревается в хищении средств на подводных работах при строительстве Подольского моста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в декабре 2020 года генподрядчик строительства указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ. Речь идет, в частности, о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве.
По заключению экспертов работы на сумму более 6 млн грн документально не подтверждаются. Однако в результате служебной халатности заказчика работ указанные средства были перечислены на счета генподрядчика.
Сейчас обвинительный акт направлен в Подольский районный суд г. Киева для рассмотрения
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