Перед очима постають кадри Освенцима, коли дивишся на нього: мати Михайла Саакашвілі про стан її сина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Перед очима постають кадри Освенцима, коли дивишся на нього. Про це пише грузинське Interpressnews з посиланням на слова матері Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанії, передає УНН.
Цитата
"На мій погляд, становище все гірше і гірше. Кожен його підйом - це трепет мого серця, тому що він ось-ось впаде в мене на очах, і це може повторитися будь-якої хвилини. Він дуже слабкий, якийсь скелет, перед очима постають кадри Освенцима, коли дивишся на нього", – заявила Аласанія після свого візиту до Михайла Саакашвілі у клініці "Вівамед".
Деталі
За словами Аласанії, вона поки не знає, коли до Грузії все ж приїдуть польські лікарі, щоб оглянути Саакашвілі.
"Водночас я не маю жодної інформації про польських лікарів. Я дуже здивована, бо минуло три місяці і що тут, зрештою, такого, що неможливо залагодити, я не знаю, не розумію. Схоже, є серйозні перешкоди", - зазначила Аласанія.
Нагадаємо
Саакашвілі перебуває у лікарні з минулого року після того, як відмовлявся від їжі протягом 50 днів на знак протесту проти його затримання, яке, на думку правозахисних груп, є політично вмотивованим.
Група американських лікарів заявила, що Саакашвілі страждає від серйозних неврологічних, шлунково-кишкових та ортопедичних захворювань. Вони заявили, що погіршення його здоров'я сталося внаслідок "катувань" у в'язниці.
Американський токсиколог Девід Сміт заявив у 2022 році, що тести показали, що Саакашвілі зазнав отруєння важкими металами, перебуваючи під вартою.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Грузію у "повільному вбивстві" Саакашвілі та вимагав перевести його в українську чи західну клініку.
Влада Грузії повідомляла, що дозволить польським лікарям оглянути Саакашвілі.