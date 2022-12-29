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В організмі Саакашвілі знайшли важкі метали, його могли отруїти у в'язниці - звіт токсиколога з США

В організмі Саакашвілі знайшли важкі метали, його могли отруїти у в'язниці - звіт токсиколога з США

Київ • УНН

 • 431719 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У організмі колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі знайшли сліди важких металів. Його могли отруїти у в'язниці, заявив американський токсиколог та нарколог Девід Сміт на судовому засіданні у Тбілісі 29 грудня. Про це пише УНН з посиланням на "Настоящее время".

Деталі

Девід Сміт склав токсикологічний висновок про стан здоров'я Саакашвілі на основі результатів його аналізів та тестів, отриманих, зокрема, американськими лікарями. У суді він розповів, що у зразках нігтів та волосся політика після його перебування у в'язниці було виявлено сліди таких важких металів, таких як ртуть, миш'як та барій. При цьому лікар підкреслив, що ці речовини не могли застосовуватися як лікувальні препарати в лікарні, куди Саакашвілі був сім місяців тому переведений із в'язниці за станом здоров'я і де він перебуває досі.

Водночас Сміт заявив, що лише лабораторні тести не дають йому підстав поставити точний діагноз про отруєння. Для цього, за його словами, потрібно пов'язати дані лабораторних досліджень з актуальними патологічними проявами. Також не ясно, як саме отруйні речовини потрапили до організму політика.

Натомість у висновку йдеться, що політика лікували препаратами, не схваленими ВООЗ та Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA). Зокрема, це препарати Noofen, він же Phenibut, та Neiromidin. Також зазначається, що Phenibut є наркотичним лікарським засобом і викликає залежність, а подібні препарати можуть призвести до підвищеного ризику захворюваності та смертності пацієнта.

Нагадаємо

Депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський заявив, що вступ Грузії до ЄС прямо пов'язаний зі справою колишнього президента країни Михеіла Саакашвілі.

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