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В организме Саакашвили нашли тяжелые металлы, его могли отравить в тюрьме – отчет токсиколога из США

В организме Саакашвили нашли тяжелые металлы, его могли отравить в тюрьме – отчет токсиколога из США

Киев • УНН

 • 431717 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружили следы тяжелых металлов. Его могли отравить в тюрьме, заявил американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит на судебном заседании в Тбилиси 29 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Настоящее время".

Детали

Дэвид Смит составил токсикологическое заключение о состоянии здоровья Саакашвили на основе результатов его анализов и тестов, полученных, в частности, американскими врачами. В суде он рассказал, что в образцах ногтей и волос политика после его пребывания в тюрьме были обнаружены следы таких тяжелых металлов, таких как ртуть, мышьяк и барий. При этом врач подчеркнул, что эти вещества не могли применяться в качестве лечебных препаратов в больнице, куда Саакашвили был семь месяцев назад переведен из тюрьмы по состоянию здоровья и где он находится до сих пор.

Смит заявил, что только лишь лабораторные тесты не дают ему оснований поставить точный диагноз об отравлении. Для этого, по его словам, нужно увязать данные лабораторных исследований с актуальными патологическими проявлениями. Также не ясно, как именно ядовитые вещества попали в организм политика.

В заключении говорится, что политика лечили препаратами, не одобренными ВОЗ и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В частности, это препараты Noofen, он же Phenibut и Neiromidin. Также отмечается, что Phenibut является наркотическим лекарственным средством и вызывает зависимость, а подобные препараты могут привести к повышенному риску заболеваемости и смертности пациента.

Напомним

Депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в ЕС напрямую связано с делом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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