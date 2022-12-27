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Справа Саакашвілі та вступ Грузії до ЄС нероздільні - депутат Європарламенту

Справа Саакашвілі та вступ Грузії до ЄС нероздільні - депутат Європарламенту

Київ • УНН

 • 357881 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський заявив, що вступ Грузії до ЄС прямо пов'язаний зі справою колишнього президента країни Михеіла Саакашвілі. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку євродепутата у Twitter.

Цитата

"Паралелі між справою Саакашвілі та перспективи вступу Грузії в ЄС принципово необхідні! Вони нероздільні. Європейський парламент ніколи не проголосує за членство Грузії в ЄС, якщо колишній президент буде затриманий і помре у в'язниці", - написав він.

Контекст

Саакашвілі, який після закінчення свого президентського терміну в Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Саакашвілі під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" з травня.

Нещодавно у Саакашвілі виявили отруєння важкими металами. Колишній президент Грузії висловив недовіру бюро судово-медичної експертизи в країні, а його адвокат запропонував привезти фахівців з авторитетних експертних бюро з Європи чи Америки та провести дослідження щодо отруєння за кордоном.

Нагадаємо

Російський опозиційний політик, бізнесмен Михайло Ходорковський виступив на підтримку ув'язненого експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі.

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