Справа Саакашвілі та вступ Грузії до ЄС нероздільні - депутат Європарламенту

Цитата

"Паралелі між справою Саакашвілі та перспективи вступу Грузії в ЄС принципово необхідні! Вони нероздільні. Європейський парламент ніколи не проголосує за членство Грузії в ЄС, якщо колишній президент буде затриманий і помре у в'язниці", - написав він.

Контекст

Саакашвілі, який після закінчення свого президентського терміну в Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Саакашвілі під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" з травня.

Нещодавно у Саакашвілі виявили отруєння важкими металами. Колишній президент Грузії висловив недовіру бюро судово-медичної експертизи в країні, а його адвокат запропонував привезти фахівців з авторитетних експертних бюро з Європи чи Америки та провести дослідження щодо отруєння за кордоном.

Нагадаємо

Російський опозиційний політик, бізнесмен Михайло Ходорковський виступив на підтримку ув'язненого експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі.