Ходорковський: тримати Саакашвілі в ув'язненні просто соромно

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«Не фанат Саакашвілі, але зараз він є політв'язнем і я на його боці. З дитинства пам'ятаю своє сприйняття жителів Грузії як дуже добрих людей, зовсім не схожих на Сталіна та Берію. Тримати Михайла у ув'язненні просто соромно», – написав Ходорковський у Twitter.

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Нагадаємо

Саакашвілі, який після закінчення свого президентського терміну в Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Саакашвілі під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" з травня.

Нещодавно у Саакашвілі виявили отруєння важкими металами.