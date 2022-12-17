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Грузинські письменники закликали не допустити смерті Саакашвілі

Грузинські письменники закликали не допустити смерті Саакашвілі

Київ • УНН

 • 941017 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Близько ста грузинських письменників, видавців та перекладачів художньої літератури виступили із спільною заявою, закликавши не допустити загибелі в ув'язненні третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

«Знелюднення політичного опонента — явище для Грузії не нове, хоча історичний досвід вчить, що наслідки цього будуть дуже важкими для нашої країни, особливо зараз, у міжнародній обстановці, що змінюється.

Незалежно від наших політичних симпатій та від того, кого ми вважаємо винуватцем ситуації, ми не повинні допустити смерті третього президента в ув'язненні, необхідно дозволити йому отримати своєчасне лікування за межами країни.

Ми всі маємо вимагати цього. Тепер наше мовчання означає, що ми нічого не навчилися на власному гіркому досвіді. Тепер наше мовчання означає, що ми не подолали низьких почуттів, спричинених жадобою помсти. Тепер наше мовчання означає, що ми відмовляємо собі та нашим дітям у членстві в європейській сім'ї та у кращому безпечному майбутньому», - сказано у тексті повідомлення.

Додамо

За даними ЗМІ, з моменту арешту 1 жовтня минулого року Саакашвілі схуд більш ніж на 42 кілограми. Незалежна експертиза заявила про 20 діагнозів, кахексію — загрозливе життя втрату ваги та виявлення в організмі підвищених доз барію, вісмуту та ртуті.

Влада Грузії не визнає тяжкий стан Саакашвілі через рік і два місяці після арешту. Представники правлячої партії та уряду стверджують, що експрезидент вдає, щоб домогтися виходу на волю.

За клопотанням адвокатів суд має розглянути питання відстрочки покарання та звільнення його за станом здоров'я. Процес уже двічі відкладався і вкотре призначений на 22 грудня.

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