Саакашвілі відмовляється пройти тест на отруєння без участі західних спеціалістів

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"Ми не відмовляємося від (здачі) зразків. Згідно з отриманим нами висновком експертизи, отруєння Саакашвілі сталося в пенітенціарній установі, тобто в державній установі. Якщо це сталося в державній установі, то як держава має проводити експертизу. Відповідно, ми запропонували - привезти фахівців з одного з авторитетних експертних бюро європейських держав, а також США, взяти проби, опечатати їх у мене на очах, запросити наших спеціалістів при цьому, забрати і вивезти за кордон, - сказав Хачапурідзе. - Ми не відмовилися від слідчих дій, просто висловлюємо недовіру державній експертній установі, керівника якої призначає та звільняє з посади прем'єр-міністр. Окрім того, згідно з отриманими нами документами, Самхараулі (бюро судово-медичної експертизи - ред.) не має повноважень на проведення експертизи з важких металів, ця інформація є на їхньому сайті. Цікаво, чи після нашої заяви з'явиться новий документ, який дасть право на проведення подібного виду експертизи".

Нагадаємо

Саакашвілі, який після закінчення свого президентського терміну в Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Саакашвілі під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" з травня.

Нещодавно у Саакашвілі виявили отруєння важкими металами.