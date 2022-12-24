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Саакашвили отказывается пройти тест на отравление без участия западных специалистов

Саакашвили отказывается пройти тест на отравление без участия западных специалистов

Киев • УНН

 • 512280 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выражает недоверие бюро судебно-медицинской экспертизы в стране, его защита предлагает привезти специалистов из авторитетных экспертных бюро из Европы или Америки и провести исследование относительно отравления за границей, сообщил адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе, пишет УНН со ссылкой на InterPressNews.

Цитата

"Мы не отказываемся от (сдачи) образцов. Согласно полученному нами заключению экспертизы, отравление Саакашвили произошло в пенитенциарном учреждении, то есть в государственном учреждении. Если это произошло в государственном учреждении, то как государство должно проводить экспертизу. Соответственно, мы предложили привезти специалистов из одного из авторитетных экспертных бюро европейских государств, а также США, взять пробы, опечатать их у меня на глазах, пригласить наших специалистов при этом, забрать и провести за границу, - сказал Хачапуридзе. - Мы не отказались от следственных действий, просто выражаем недоверие государственному экспертному учреждению, руководителя которого назначает и освобождает от должности премьер-министр. Кроме того, согласно полученным нами документам, Самхараули (бюро судебно-медицинской экспертизы - ред.) не имеет полномочий на проведение экспертизы по тяжелым металлам, эта информация есть на их сайте. Интересно, после нашего заявления появится ли новый документ, который даст право на проведение подобного вида экспертизы".

Напомним

Саакашвили, который по окончании своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Охраняемый в тбилисской клинике "Вивамед" Саакашвили остается с мая.

Недавно у Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами.

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