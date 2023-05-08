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Перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него: мать Михаила Саакашвили о состоянии ее сына

Перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него: мать Михаила Саакашвили о состоянии ее сына

Киев • УНН

 • 2849413 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Перед глазами возникают кадры Освенцима, когда смотришь на него. Об этом пишет грузинское Interpressnews со ссылкой на слова матери Михаила Саакашвили Гиули Аласании, передает УНН.

Цитата

"На мой взгляд, положение все хуже и хуже. Каждый его подъем - это трепет моего сердца, потому что он вот-вот упадет у меня на глазах, и это может повториться в любую минуту. Он очень слабый, какой-то скелет, перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него", – заявила Аласания после своего визита к Михаилу Саакашвили в клинике "Вивамед".

Детали

По словам Аласании, она пока не знает, когда в Грузию все же приедут польские врачи, чтобы осмотреть Саакашвили.

"В то же время я не имею никакой информации о польских врачах. Я очень удивлена, потому что прошло три месяца и что здесь, в конце концов, такого, что невозможно уладить, я не знаю, не понимаю. Похоже, есть серьезные препятствия", - отметила Аласания.

Напомним

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.

Американский токсиколог Дэвид Смит заявил в 2022 году, что тесты показали, что Саакашвили подвергся отравлению тяжелыми металлами, находясь под стражей.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в "медленном убийстве" Саакашвили и потребовал перевести его в украинскую или западную клинику.

Власти Грузии сообщяли, что позволят польским врачам осмотреть Саакашвили. 

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