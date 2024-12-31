Пентагон звільнив в'язня Гуантанамо, який перебував там з першого дня її відриття

Пентагон репатріював до Тунісу ув'язненого, який утримувався у військовій в'язниці Гуантанамо (Куба) з моменту її відкриття майже 23 роки тому. Його звільнення є частиною зусиль адміністрації президента США Джо Байдена щодо скорочення кількості ув'язнених у в'язниці. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

59-річний Рідах Бін Салех аль-Язіді провів стільки років у в'язниці, тому що йому не вдалося домовитися про його репатріацію. Зазначається, що військовий суд ніколи не пред’являв ув'язненому звинувачень. Крім того, його переведення схвалили понад десяти років тому.

І тільки у понеділок, 30 грудня, стало відомо, що його доставили з бази під час секретної операції, яку було завершено через 11 місяців після того, як Міністерство оборони повідомило Конгрес про досягнення угоди про повернення його під варту в Туніс, повідомили в Пентагоні.

Переведення Язіді стало четвертим за останні два тижні в межах зусиль адміністрації Байдена зі скорочення кількості ув'язнених у військовій в'язниці, де на момент вступу президента Байдена на посаду було 40 людей. Після його від'їзду у в'язниці залишилося 26 ув'язнених, щодо 14 із яких було ухвалено рішення про переведення в інші країни з дотриманням дипломатичних домовленостей і заходів безпеки.

Ще дев'ять чи засуджені за воєнні злочини, чи проти них відкрите провадження. Це означає, що Білому дому знову не вдасться реалізувати амбітну мету президента Барака Обами - закрити в'язницю, пише The New York Times.

Доповнення

У січні в'язниці виповниться 24 роки. Там утримуються особи, які були затримані після 11 вересня 2001 року за підозрою в причетності до міжнародного тероризму. Також сюди відправляли полонених бойовиків "Аль-Каїди", "Талібану" та інших організацій, які в США визнані терористичними.

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