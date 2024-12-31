Пентагон освободил узника Гуантанамо, который находился там с первого дня ее открытия

Пентагон репатриировал в Тунис заключенного, который содержался в военной тюрьме Гуантанамо (Куба) с момента ее открытия почти 23 года назад. Его освобождение является частью усилий администрации президента США Джо Байдена по сокращению количества заключенных в тюрьме. Об этом пишет The New York Times, передаетУНН.

Детали

59-летний Ридах Бин Салех аль-Язиди провел столько лет в тюрьме, потому что ему не удалось договориться о его репатриации. Отмечается, что военный суд никогда не предъявлял заключенному обвинений. Кроме того, его перевод одобрили более десяти лет назад.

И только в понедельник, 30 декабря, стало известно, что его доставили с базы в ходе секретной операции, которая была завершена через 11 месяцев после того, как Министерство обороны сообщило Конгрессу о достижении соглашения о возвращении его под стражу в Тунис, сообщили в Пентагоне.

Перевод Язиди стал четвертым за последние две недели в рамках усилий администрации Байдена по сокращению количества заключенных в военной тюрьме, где на момент вступления президента Байдена в должность было 40 человек. После его отъезда в тюрьме осталось 26 заключенных, в отношении 14 из которых было принято решение о переводе в другие страны с соблюдением дипломатических договоренностей и мер безопасности.

Еще девять или осуждены за военные преступления, или против них открыто производство. Это означает, что Белому дому снова не удастся реализовать амбициозную цель президента Барака Обамы - закрыть тюрьму, пишет The New York Times.

Дополнение

В январе тюрьме исполнится 24 года. Там содержатся лица, которые были задержаны после 11 сентября 2001 года по подозрению в причастности к международному терроризму. Также сюда отправляли пленных боевиков «Аль-Каиды», «Талибана» и других организаций, которые в США признаны террористическими.

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