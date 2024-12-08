Трамп планирует помиловать участников штурма Капитолия в первый день президентства
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении помиловать осужденных по делу о штурме Капитолия 6 января сразу после вступления в должность. Из более чем 1500 подозреваемых около 250 человек в настоящее время находятся под стражей.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается помиловать осужденных по делу о штурме Капитолия в первый же день своего пребывания на посту главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC news, передает УНН.
Трамп заявил, что в свой первый день на посту президента окажет правовую помощь участникам беспорядков 6 января, которые, по его словам, прошли через "очень отвратительную систему".
"Я буду действовать очень быстро. В первый же день", - сказал Трамп, добавив позже об их заключении:"они находятся там годами, и они в грязном, отвратительном месте, которое нельзя даже открывать".
Трамп не исключил, что помилованы будут даже те, кто признал свою вину, в частности в нападении на полицейских. По словам избранного президента, у них "не было выбора".Кроме того предположил, что на тех, кто признал вину, оказывали давление.
Впрочем сказал, что" могут быть некоторые исключения "из его помилования,"если кто-то был радикальным, сумасшедшим".
Дополнение
По делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года по меньшей мере 1 572 подозреваемого были обвинены, и более 1 251 из них были осуждены или признаны виновными в нападении. Из них по меньшей мере 645 обвиняемых были приговорены к срокам заключения от нескольких дней до 22 лет в федеральной тюрьме. Сейчас под стражей находится около 250 человек, большинство из которых отбывают наказание после вынесения приговора. Несколько из них находятся в досудебном заключении по приказу федерального судьи.