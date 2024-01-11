Пентагон не знає, коли міністра оборони США Остіна випишуть з лікарні
Київ • УНН
Глава відомства Ллойд Остін підтримує зв'язок зі своїми підлеглими та стежить за діяльністю американських ЗС по закритих каналах комунікації, зазначили у міністерстві оборони США.
Міністерство оборони США не знає точної дати виписки глави Пентагону Ллойда Остіна. Про це йдеться в заяві, поширеній пресслужбою Пентагону, передає УНН.
Деталі
Міністр Остін, як і раніше, знаходиться в Національному медичному центрі Уолтера Ріда, його стан добрий
Зазначається, що Остін підтримує зв'язок зі своїми підлеглими та стежить за діяльністю американських Збройних Сил, користуючись доступом до закритих каналів комунікації.
У нас немає точної дати його виписки, але доти ми продовжимо на щоденній основі публікувати оновлення
Контекст
Увечері 1 січня Остіна госпіталізували до центру Уолтера Ріда у штаті Меріленд. 2 січня деякі його повноваження було передано його заступнику Кетлін Хікс.
У заяві медичного центру значиться, що фахівці у грудні 2023 року діагностували у міністра оборони США рак передміхурової залози. 1 січня його госпіталізували через ускладнення і було проведено хірургічну операцію. Фахівці повідомили, що очікують на повне відновлення Остіна, але зазначили, що це може бути тривалим процесом.
Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон09.01.24, 03:01 • 48678 переглядiв